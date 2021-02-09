В Татарстане вакцину от коронавируса получили 24 тысячи человек

Медиками региона использовано 29,6% из 81 122 поступивших комплектов доз вакцины. Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала вакцинации от коронавируса прививку сделали 24 тысячи жителей Татарстана, 5 400 из которых уже получили вторую инъекцию препарата “Спутник V”. Такие цифры во вторник, 9 февраля, назвали в пресс-службе Минздрава республики. По данным ведомства, медиками использовано 29,6% из 81 122 поступивших в регион комплектов доз вакцины.

Ранее “Комсомолка” писала, что число точек для вакцинации от COVID-19 в Татарстане планируется увеличить до 100. Кроме того, заявки на проведение вакцинации сотрудников поступили более чем от 25 предприятий Казани, где могут быть организованы собственные прививочные пункты.

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