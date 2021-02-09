С начала пандемии коронавирусом в Татарстане заболели 16,8 тысячи человек

Большинство ранее инфицированных жителей республики - 13 309 человек, уже выздоровели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На утро вторника, 9 февраля, в Татарстане коронавирус диагностирован 16 800 людям, 80 из которых были выявлены медиками за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (30). Остальные из Набережных Челнов (15), Нурлатского района (5), Арского района (4), Бавлинского района (3), Балтасинского района (3), Высокогорского района (3), Лаишевского района (3), Мамадышского района (3), Нижнекамского района (3), Верхнеулонского района (2), Актанышского района (1), Елабужского района (1), Кукморского района (1), Лениногорского района (1), Пестречинского района (1) и Тюлячинского района (1). Один случай завозной, 79 - контактные.

Шестерым последним зараженным от 18 до 30 лет, 20 - от 30 до 50 лет, 17 - от 50 до 60 лет, 24 - от 60 до 70 лет, восьмерым - от 70 до 80 лет, пятерым - от 80 до 90 лет. Госпитализирован из них был только 31 человек.

Заметим, что большинство ранее инфицированных жителей республики - 13 309 человек, уже выздоровели, а 291 - скончался.