В Татарстане во время пожара пострадала женщина

Общая площадь пожара составила два квадратных метра. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Пожар в частном доме на улице Заречной в Бугульме начался в понедельник, 8 февраля, в 1.40. Пожарных вызвали хозяева дома. Когда на место происшествия приехали первые экипажи МЧС Татарстана, то они увидели, что горит мебель. Криков о помощи не было. До прибытия пожарных подразделений эвакуировались пять человек.

Общая площадь пожара составила два квадратных метра.

- 38-летняя женщина, с диагнозом "ожоги верхних дыхательных путей, термические ожоги тела 1-2 степени (55%)" была госпитализирована в Бугульминскую ЦРБ, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.