Число смертей от коронавируса в Чувашии достигло 930

Вместе с тем накануне в республике выявили еще 80 случаев COVID-19 и выписали 115 переболевших им пациентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чувашии продолжают ежедневно подтверждаться все новые и новые летальные случаи коронавируса. За последние сутки число смертей зараженных человек там увеличилось еще на четыре и достигло 930. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Вместе с тем накануне в республике выявили 80 новых случаев COVID-19 и выписали 115 переболевших им пациентов. Таким образом, с начала пандемии инфекцию там обнаружили у 20 234 человек, 18 366 из которых уже выздоровели.