В Татарстане из-за шалости детей начался пожар в квартире

На место пожара выезжали сотрудники МЧС Фото: МЧС Татарстана

Пожар в квартире на третьем этаже в многоквартирном доме на улице Салиха Сайдашева в Бавлах начался 8 февраля в 15.55. В службу "112" позвонили соседи и рассказали, что из одной квартиры повалил едкий дым. Они сумели дозвониться до владельцев и вывели в безопасное место 11-летнего мальчика, оказавшегося дома одним. Всего из опасного места самостоятельно эвакуировались три человека.

Приехавшие пожарные потушили пожар, общая площадь которого составила 1,5 кв. метра.

Медики забрали в больницу мальчика с диагнозом "ситуационная реакция", но позже отпустили его.

- Предварительная причина пожара – шалость с огнем детей, - сообщили в МЧС Татарстана.