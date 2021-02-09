Чувашия заняла пятое место среди регионов ПФО по приросту смертности в 2020 году

В Пензенской области прирост смертности в прошлом году составил 23,2%, в Оренбургской области - 23,5%, в Самарской области - 25,1%, в Татарстане - 27,1%. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2020 году, когда мир охватила пандемия коронавируса, в Чувашии скончались 18 737 человек. Это на 3,5 тысячи больше, чем годом ранее - в 2019-м. Таким образом, прирост смертности составил 22,9%, и республика оказалась в пятерке регионов ПФО по этому показателю. Такие данные приводит Росстат.

Заметим, что в Пензенской области прирост смертности в 2020 году составил 23,2%, в Оренбургской области - 23,5%, в Самарской области - 25,1%, в Татарстане - 27,1%. Свое пятое место Чувашия разделила с Мордовией.