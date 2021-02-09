В Казани во время аварии двух легковушек пострадала шестилетняя девочка

На место аварии вызывали медиков Фото: Олег Укладов

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 13.20 в понедельник, 8 февраля на улице Вагапова в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 20-летний водитель отечественной легковушки "Лада Приора" при выезде с прилегающей территории напротив одного из жилых домов не выполнил требование дорожного знака 2.4 "Уступите дорогу" и врезался в иномарку "Тойота Рав 4". "Тойотой" управляла 33-летней женщина-водитель, в салоне в детском удерживающем устройстве находилась ее шестилетняя дочь.

- В результате аварии несовершеннолетняя пассажирка иномарки получила травму головы, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.