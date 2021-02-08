СУ СКР Чувашии: пенсионер выстрелил из обреза в свою жену и жестоко ее зарезал

В произошедшем сейчас разбираются следователи. Фото: Иван ПЕТРОВ

В отношении 69-летнего жителя села Большие Алгаши Шумерлинского района возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас он задержан и помещен ан время следствия под стражу.

По версии правоохранителей, утром 6 февраля у себя дома пенсионер поссорился со своей 71-летней женой. В ходе конфликта он нанес ей не менее 12 ударов ножом в грудь и шею, перерезал горло, а также выстрелил в плечо из обреза. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, в том числе и психиатрическая. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СКР Чувашии.