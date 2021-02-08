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Жители Татарстана теперь могут не носить на прием к врачу бумажные полисы ОМС

Нужно лишь мобильное приложение от местной страховой компании
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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В приложении на смартфоне нужно лишь открыть штрих-код полиса и поднести экран к инфомату.

В приложении на смартфоне нужно лишь открыть штрих-код полиса и поднести экран к инфомату.

Фото: Александр ГЛУЗ

Похоже, что в Татарстане решил проблему сохранности бумажных полисов ОМС. Напомним, его нельзя сгибать или портить. Так, основной поставщик медицинских страховых услуг в республике предлагает использовать для похода на прием к врачу свое мобильное приложение.

В компании утверждают, что полис пользователя туда уже загружен и достаточно открыть его штрих-код и поднести его к инфомату в поликлинике.

При этом, если у застрахованных лиц нет возможности использовать мобильное приложение, то все можно сделать через личный кабинет на сайте компании.