В Марий Эл за гибель подростка начальник строительного участка получил условный срок

Во время игр 15-летний мальчик упал с высоты около 1,5 метров на бетонные конструкции. Фото: СУ СКР Марий Эл

В республике вынесли приговор 59-летнему начальнику строительного участка в Звенигово. Мужчина обвинялся в "Нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека".

В Звенигово 20 августа 2020 года на одной из заброшенных стоек играли подростки. Забора и охраны не было, вот дети и смогли пройти беспрепятственно к зданию. Во время игр 15-летний мальчик упал с высоты около 1,5 метров на бетонные конструкции. Травмы оказались тяжелыми, 11 сентября 2020 года он скончался в больнице.

Следствие и суд доказали, что начальник строительного участка должным образом не занимался охраной территории, нарушил правила безопасности при ведении строительных и иных работ. Мужчине назначили наказание в виде 1 года 7 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, сообщили в СУ СКР Марий Эл.