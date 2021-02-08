Из-за резкого похолодания в Татарстане приостановят перевозку детей школьными автобусами

Также школам республики рекомендовали приостановить выезды учащихся за пределы городов и сел. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за резкого похолодания в Татарстане могут быть отменены занятия в школах. Помимо этого Минобранауки республики рекомендует образовательным учреждениям временно приостановить перевозку детей школьными автобусами, а также выезды учащихся за пределы городов и сел.

Заметим, что при -23 градусах отменяются уроки в начальных классах сельских школ, при -25 - в начальных классах городских школ и 5-9 классах сельских школ, при -27 - в 5-9 классах городских школ, при - 30 - в старших классах сельских школ, при -32 - в старших классах городских школ. Занятия физкультурой на улице же допускаются лишь при температуре воздуха не ниже трех градусов мороза для младшеклассников и десяти градусов мороза для старшеклассников.