Число пунктов для вакцинации от коронавируса в Татарстане увеличится до 100

По последним данным, в республике привились 21 245 человек, 5 284 из которых получили вторую дозу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число прививочных пунктов для вакцинации от коронавируса в Татарстане увеличится до 100. Об этом на пресс-конференции сообщил зам главы Минздрава республики Владимир Жаворонков.

По последним данным, в республике привились 21 245 человек, 5 284 из которых получили вторую инъекцию препарата. Медиками использовано 26,2% из 81 122 комплектов доз препарата "Спутник V". Жаворонков заметил, что заявки на вакцинацию поступили более чем от 25 предприятий Казани, где могут быть организованы собственные прививочные пункты.

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