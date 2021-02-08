СУ СКР Татарстана: мужчина колол супруге наркотики и насиловал ее

Сам мужчина состоит на учете у врача-нарколога. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Уголовное дело в отношении 38-летнего жителя города Елабуги было возбуждено по статье "Изнасилование". Потерпевшая - супруга подозреваемого.

Как полагает следствие, все происходило в декабре 2020 - январе 2021 года, когда муж насильно вкалывал женщине "мефедрон", а затем насиловал ее. Устав терпеть издевательства от мужа, женщина обратилась в правоохранительные органы. Там ее отправили к медикам, и после сделанных анализов ее слова подтвердились - в организме потерпевшей выявили следы наркотиков. Также эксперты нашли и следы сексуального насилия.

- Следствие полагает, что злоумышленник совершил не менее семи эпизодов изнасилования потерпевшей, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Причастность к совершению преступления мужчина не признал. Следует отметить, что подозреваемый состоит на учете у врача-нарколога.