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СУ СКР Татарстана: мужчина колол супруге наркотики и насиловал ее

Злоумышленника задержали, своей вины он не признает
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Сам мужчина состоит на учете у врача-нарколога.

Сам мужчина состоит на учете у врача-нарколога.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Уголовное дело в отношении 38-летнего жителя города Елабуги было возбуждено по статье "Изнасилование". Потерпевшая - супруга подозреваемого.

Как полагает следствие, все происходило в декабре 2020 - январе 2021 года, когда муж насильно вкалывал женщине "мефедрон", а затем насиловал ее. Устав терпеть издевательства от мужа, женщина обратилась в правоохранительные органы. Там ее отправили к медикам, и после сделанных анализов ее слова подтвердились - в организме потерпевшей выявили следы наркотиков. Также эксперты нашли и следы сексуального насилия.

- Следствие полагает, что злоумышленник совершил не менее семи эпизодов изнасилования потерпевшей, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Причастность к совершению преступления мужчина не признал. Следует отметить, что подозреваемый состоит на учете у врача-нарколога.

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