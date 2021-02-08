В Казани начальника колонии строгого режима будут судить за взятку

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Завершено расследование уголовного дела 39-летнего начальника колонии строгого режима №18. Его обвиняют по статье "Получение взятки".

- Своей вины мужчина не признал. Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело передано в суд, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Как полагает следствие, в 2018 году начальник колонии договорился с одним из осужденных о передаче последнему мобильных телефонов и аксессуаров к ним.

Утверждается, что гаджеты при этом через интернет заказывал другой осужденный - он имел доступ на территорию школы колонии. Телефоны в итоге выкупали родственники зека и передавали их начальнику исправительного учреждения. А тот за взятку проносил их через контрольно-пропускной пункт на территорию учреждения.

Как следует из материалов уголовного дела, начальник пронес 19 мобильных телефонов, за что получил от осужденного 160 тысяч рублей.