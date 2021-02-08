В Чебоксарах мужчина заковал себя в наручники и вызвал спасателей

Чтобы освободить мужчину понадобился напильник. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вечером в воскресенье, 7 февраля, в службу спасения поступил звонок от жителя Чебоксар. Мужчина сообщил, что не может снять со своей руки наручники, которые до этого сам и надел.

Специалисты оперативно прибыли к горожанину и высвободили его, сточив напильником клепку и разобрав наручники, сообщает пресс-служба Чувашской республиканской поисково-спасательной службы.

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