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В Чебоксарах мужчина заковал себя в наручники и вызвал спасателей

Специалистам понадобилось всего пару минут, чтобы освободить горожанина
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Чтобы освободить мужчину понадобился напильник.

Чтобы освободить мужчину понадобился напильник.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вечером в воскресенье, 7 февраля, в службу спасения поступил звонок от жителя Чебоксар. Мужчина сообщил, что не может снять со своей руки наручники, которые до этого сам и надел.

Специалисты оперативно прибыли к горожанину и высвободили его, сточив напильником клепку и разобрав наручники, сообщает пресс-служба Чувашской республиканской поисково-спасательной службы.

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