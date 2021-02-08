Одним из помощников мэра Казани стал Марат Салахов

Фото: kzn.ru

В понедельник, 8 февраля, стало известно, что помощником мэра Казани по межмуниципальному сотрудничеству и взаимодействию с федеральными органами власти Марат Салахов. Освободившуюся же должность управляющего делами Аппарата Исполкома города займет Радик Аглямов, ранее работавший начальником отдела по обеспечению исполнения полномочий руководителя горадминистрации.

- Это не самый публичный человек, но совершенно незаменимый профессионал, без которого невозможно представить эффективную работу всей нашей команды, - заявил мэр Казани Ильсур Метшин о своем новом помощнике Салахове.

СПРАВКА КП

Марат Салахов родился 31 августа 1973 года в Казани. После школы он поступил на юридический факультет Казанского государственного университета имени Ленина, который окончил в 2003 году.

С 1990 по 1992 годы Салахов был слесарем механосборочных работ, с 1993 по 1994 - руководителем спортивного кружка, с 1994 по 1997 - водителем, с 1998 по 2003 - менеджером, начальником коммерческого отдела и коммерческим директором, с 2003 по 2006 - специалистом, начальником административно-хозяйственного отдела, с 2006 по 2011 - замуправляющего делами Аппарата Исполкома Казани, с 2011 по 2021 - управляющий делами Аппарата Исполкома Казани.