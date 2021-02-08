Казань стала гастрономической столицей России

Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

Казань получила статус гастрономической столицы России. Об этом сегодня, 8 февраля, в ходе еженедельного “делового понедельника” в мэрии столицы Татарстана заявила директор городского комитета по развитию туризма Дарья Санникова. По ее словам, был получен специальный товарный знак.

Напомним, в декабре 2020 года были подведены итоги конкурса региональных брендов продуктов питания "Вкусы России". Победителем в номинации “Вкусное рядом” тогда стал татарский вяленый гусь, а казанский чак-чак взял “серебро” в номинации “Попробуй, полюбишь”.