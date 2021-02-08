В Татарстане в бане угорел 44-летний мужчина

"Скорую" мужчине вызвали его родственники. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 7 февраля в службу "112" позвонили жители села Юлдуз в Чистопольском районе и рассказали, что их родственник пострадал от угара в частной бане.

Медики приехали на место происшествия, на улицу Совхозная. Там в доме находился пострадавший.

Мужчина рассказал, что ему стало плохо в бане, которую он затопил для всей семьи. Выйти на свежий воздух смог сам, родственники вызвали медиков. Приехавшие сотрудники "скорой помощи" диагностировали у пострадавшего отравление угарным газом, но от госпитализации мужчина отказался.

- Причина происшествия устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.