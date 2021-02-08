УНИКС разгромил "Автодор" и обошел ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Фото: БК УНИКС.

Казанский УНИКС продлил свою победную серию до 11 матчей во всех турнирах. Очередной успех к подопечным Димитриса Прифтиса пришел в Саратове, где казанцев принимал местный "Автодор".

Если первая четверть прошла относительно в равной борьбе и завершилась с небольшим перевесом УНИКСа - 27:22, то во втором игровом отрезке казанцы просто нокаутировали соперника, настреляв 37 очков и доведя преимущество почти до 30 балов - 64:38.

Третья четверть прошла также под диктовку УНИКСа - 87:60 по ее итогам. А вот в заключительном игровом отрезке хозяева площадки воспрянули духом и начали планомерно сокращать разрыв. За три минуты до сирены УНИКС вел всего 9 очков. Впрочем, казанцы все же довели дело до победы, обновив свой рекорд результативности в сезоне - 110:97.

Благодаря этой победе казанцы смогли подняться на второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. УНИКС сместил со второй строчки ЦСКА. "Армейцы", которые сейчас находятся в явном кризисе, проиграли два матча подряд - польской "Зелена Гуре" и эстонскому "Калеву". Любопытно, что именно ЦСКА нанес УНИКСу последнее на данный момент поражение. С тех пор казанцы не проигрывают.