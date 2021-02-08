В Ульяновской области скончались еще пять зараженных COVID-19 человек

С начала пандемии коронавирус подхватили 45 162 жителя региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили 167 новых случаев коронавируса. Вместе с тем там выписали 170 переболевших инфекцией пациентов и подтвердили смерти пятерых зараженных человек. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии коронавирус выявили у 45 162 жителей области, 41 696 из которых выздоровели, а 674 - скончались. По последним данным регионального Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее находятся 11,6 тысячи пациентов.