В Татарстане вакцину от коронавируса сделали более 21 тысячи человек

Вакцинироваться по предварительной записи может любой желающий. Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала вакцинации в Татарстане прививку от коронавируса сделали 21 245 человек, 5 284 из которых уже получили вторую дозу. Такие цифры в понедельник, 8 февраля, сообщила пресс-служба Минздрава республики. По данным ведомства, в регионе использовано 26,2% из 81 122 полученных комплектов доз препарата “Спутник V”.

Заметим, что на сегодняшний день COVID-19 в регионе подхватили 16 720 человек, 13 227 из которых выздоровели, а 291 - скончался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где сделать прививку от коронавируса в Казани: все пункты вакцинации

Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса в Казани (подробности)