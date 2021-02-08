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Коронавирус Covid-19

В Татарстане вакцину от коронавируса сделали более 21 тысячи человек

На данный момент в регионе использовано 26,2% имеющихся комплектов доз препарата “Спутник V”
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Вакцинироваться по предварительной записи может любой желающий.

Вакцинироваться по предварительной записи может любой желающий.

Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала вакцинации в Татарстане прививку от коронавируса сделали 21 245 человек, 5 284 из которых уже получили вторую дозу. Такие цифры в понедельник, 8 февраля, сообщила пресс-служба Минздрава республики. По данным ведомства, в регионе использовано 26,2% из 81 122 полученных комплектов доз препарата “Спутник V”.

Заметим, что на сегодняшний день COVID-19 в регионе подхватили 16 720 человек, 13 227 из которых выздоровели, а 291 - скончался.

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