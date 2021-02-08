В Татарстане с коронавирусом госпитализировали еще 29 человек

С начала пандемии COVID-19 подхватили 16 720 жителей республики. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на утро понедельника, 8 февраля, в Татарстане выявили 16 720 случаев коронавируса, в том числе 82 - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (34). Остальные из Набережных Челнов (10), Зеленодольского района (4), Нижнекамского района (4), Пестречинского района (4), Буинского района (3), Верхнеуслонского района (3), Высокогорского района (3), Кукморского района (3), Тукаевского района (3), Агрызского района (2), Тетюшского района (2), Чистопольского района (2), Актанышского района (1), Альметьевского района (1), Балтасинского района (1), Мензелинского района (1) и Ютазинского района (1). Один случай завозной, 81 - контактные.

Среди больных трое несовершеннолетних, семерым - от 18 до 30 лет, 20 - от 30 до 50 лет, 15 - от 50 до 60 лет, 20 - от 60 до 70 лет, 11 - от 70 до 80 лет, а шестерым - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 29 из них, 53 же были оставлены дома, но также под медицинским наблюдением.

Заметим, что 13 227 ранее зараженных жителей республики уже выздоровели, а 291 - скончался.