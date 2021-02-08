В Казани во время пожара пострадал 61-летний мужчина

Фото: Из архива МЧС Татарстана

Возгорание в административном здании на улице Аделя Кутуя в Советской районе столицы Татарстана началось в 0.32 в воскресенье, 7 февраля. К приезду пожарных горели мебель и бытовая техника в помещении охраны на первом этаже двухэтажного кирпичного административного здания.

- Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана.

В результате пожара пострадал 61-летний мужчина. Приехавшие медики диагностировали у него термический ожог спины 1 степени 9%, но от госпитализации он отказался.

По предварительная данным причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.