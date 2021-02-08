В Чувашии продолжает расти число летальных случаев коронавируса

Последние шесть смертей инфицированных подтвердились в регионе накануне. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Чувашии подтвердились еще шесть смертей зараженных коронавирусом людей. О летальных случаях инфекции там сообщает ежедневно уже третий месяц - с 24 ноября 2020 года. По данным на понедельник, 8 февраля, жертвами COVID-19 стали уже 926 жителей республики, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

Заметим, что с начала пандемии в регионе провели 488,6 тысячи тестов на коронавирус, что помогло выявить 20 154 зараженных, в том числе 79 - накануне. К сегодняшнему дню большинство из них - 18 251 человек, выздоровело, но новые случаи инфекции продолжают подтверждаться десятками ежесуточно.