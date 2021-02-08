В Чувашии появится «Агентство по развитию туризма и гостеприимства»

В новом ведомстве будут работать 13 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, что власти Чувашии планируют переименовать «Информационный туристский и культурный центр» в «Агентство по развитию туризма и гостеприимства». Оно получит все функции по развитию туризма. Остальные полномочия и обязанности будут переданы в ведение «Чувашской государственной филармонии», сообщается на портале «Народный контроль».

Отметим, что будущее агентство расположиться по адресу: площадь Красная, 3 - здании, где некогда располагался Институт усовершенствования врачей. В ведомстве будут работать 13 человек.