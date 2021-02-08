9 февраля без воды на сутки останется ряд домов Приволжского района Казани

Отключение связано с проведением работ на сетях водопровода. Фото: Екатерина ПОЛЯКОВА

Во вторник, 9 февраля, ряд домов Приволжского района Казани останется без воды. Все дело в проведением работ на сетях водопровода, сообщает пресс-служба МУП “Водоканал”

Так, с 9.00 9 числа до 6.00 10 числа водоснабжение будет отключено в домах №№24а, 24б и 24в на Оренбургском тракте, а также в торговом центре “Бахетле” по адресу Оренбургский тракт, 22а. Горожан просят заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.