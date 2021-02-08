В Казани на "зебре" сбили 10-летнюю школьницу

На место наезда вызывали медиков Фото: Олег УКЛАДОВ

Наезд на 10-летнюю школьницу произошел 6 февраля в 11.45 на улице Центральной в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 36-летний водитель иномарки "Киа Рио" не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе "зебра" и сбил 10-летнюю школьницу.

На место дорожно-транспортного происшествия вызывали "скорую" для осмотра пострадавшей девочки. Ее госпитализировали с травмами ног, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Кстати, за прошедшие выходные - 6 и 7 февраля, 20 автомобилистов задержаны за управление транспортным средством с признаками опьянения.