Из-за аномальных морозов Минпросвещения Ульяновской области рекомендует отменить занятия в школах 8 февраля

Утром во вторник, 9 февраль, в регионе должно немного потеплеть. Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник, 8 февраля, в Ульяновской области ожидаются аномальные морозы - до -25 градусов ночью и до -21 градуса днем. В связи с этим Минпросвещения региона рекомендовало школам отменить занятия для учащихся с 1 по 8 класс включительно.

Утром во вторник, 9 февраль, должно немного потеплеть. По данным Гидрометцентра, несмотря на то, что ночью столбики термометров будут опускаться до 28 градусов мороза, днем они поднимутся до 19 градусов со знаком минус.

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