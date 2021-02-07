В Татарстане скончался еще один зараженный COVID-19 человек

Причина смерти была установлена в результате патологоанатомической экспертизы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В воскресенье, 7 февраля, стало известно об очередном, 219-м, летальном случаи от коронавируса в Татарстане. Жертвой инфекции стал 70-летний мужчина, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Подробности течения болезни у покойного в ведомстве не сообщают, замечая лишь, что причина смерти была установлена в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

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