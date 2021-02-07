Число случаев коронавируса, выявленных в Татарстане, достигло 16 638

13 158 ранее зараженных жителей республики уже выздоровели, а 290 - скончались. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на воскресенье, 7 февраля, в Татарстане выявлено 16 638 случаев коронавируса, 85 из которых были выявлены за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (39). Остальные из Набережных Челнов (11), Новошешминского района (4), Зеленодольского района (3), Лаишевского района (3), Нижнекамского района (3), Пестречинского района (3), Аксубаевского района (2), Алексеевского района (2), Бугульминского района (2), Буинского района (2), Лениногорского района (2), Нурлатского района (2), Азнакаевского района (1), Алькеевского района (1), Высокогорского района (1), Кайбицкого района (1), Камско-Устьинского района (1), Кукморского района (1) и Тукаевского района (1). Все эти случаи контактные.

Среди новых больных четверо детей. Семерым - от 18 до 30 лет, 27 - от 30 до 50 лет, 16 - от 50 до 60 лет, 19 - от 60 до 70 лет, восьмерым - от 70 до 80 лет, четверым - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 22 из них, 63 же были оставлены дома, но также под медицинским наблюдением.

Заметим, что 13 158 ранее зараженных жителей республики уже выздоровели, а 290 - скончались.