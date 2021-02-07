Во время пожара в одном из сел Ульяновской области пострадала женщина

Спасателям об этом стало известно в 16.59, и они оперативно прибыли на место. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в субботу, 6 февраля, на улице Новоселов в селе Верхний Мелекесс Мелекесского района загорелся жилой дом. Спасателям об этом стало известно в 16.59, и они оперативно прибыли на место - девять человек личного состава и две единицы техники.

- В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка квартиры №1 на площади 21 квадратный метр. К сожалению, есть пострадавшая, - сообщает пресс-служба МЧС Ульяновской области. - Причины произошедшего сейчас выясняют специалисты.

Заметим, что накануне в регионе произошло три техногенных пожара, в который пострадал лишь один человек.