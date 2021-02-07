Число летальных случаев коронавируса в Ульяновской области достигло 669

Под меднаблюдением с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее находятся 11,6 тысячи местных жителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 168 случаев коронавируса. Вместе с тем там выписали 209 переболевших инфекцией пациентов и подтвердили смерть восьми зараженных человек. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в регионе провели 640 256 тестов на коронавирус, обследовав при этом 609 201 человека. Исследования помогли выявить 44 995 зараженных, 41 526 из которых уже выздоровели, а 669 - скончались. Сейчас под медицинским наблюдением с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее находятся 11 614 местных жителей.