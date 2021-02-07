В январе в Татарстане выявили на 6% меньше случаев заражения коронавирусом, чем в декабре

Наиболее высокие показатели заболеваемости COVID-19 сейчас в Высокогорском, Пестречинском, Камскоустьинском районах и в Казани Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прошедшем январе в Татарстане выявили 2 762 случая коронавируса, что на 6% меньше, чем в декабре. С начала нового года каждый третий случай заболевания протекал в легкой и бессимптомной форме, каждый четвертый – в форме внебольничной пневмонии, доля тяжелых случаев составила 3,3%. Об этом на совещании в Доме Правительства республики сообщила врио руководителя Роспотребнадзора региона Марина Трофимова.

Также в январе заболеваемость среди граждан старше 65 лет возросла на 34%. По словам Трофимовой, виной этому - частые походы в гости во время новогодних праздников. Доля внутрисемейных заражений также возросла до 73%.

Наиболее высокие показатели заболеваемости COVID-19 сейчас в Высокогорском, Пестречинском, Камскоустьинском районах и в Казани.