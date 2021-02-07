Врачи РКБ Татарстана спасли больную коронавирусом молодую маму и ее новорожденного сына

Сейчас женщину уже выписали. Ее сын окреп и также находится с семьей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В РКБ Татарстана беременная Алина попала с критическим поражением легких и крайне низким уровнем кислорода в крови. На операционном столе, где она оказалась сразу по прибытию в больницу, задыхалась как сама женщина, так и ее еще не родившийся сын. Выяснилось, что у будущая мать уже две недели болела коронавирусом и какое-то время пыталась лечиться самостоятельно.

Команда врачей пришла к решению делать кесарево, несмотря на опасность - больная пациентка была лишь на восьмом месяце беременности.

- Алину чудом удержали на волоске от искусственнои вентиляции легких. Ковид настолько захватил организм женщины, что состояние околоплодных вод, цвет и густота крови вызывали ужас. Несмотря на все это ребе нок родился здоровым, но недоношенным, легкие были еще недоразвиты, - сообщают в пресс-службе больницы.

Новорожденного на несколько дней подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Легкие его матери же были поражены тотально, ее сознание путалось, случались приступы психо-моторного возбуждения, во время которых кислород в крови падал ниже нижнеи границы. Алину подключили к неинвазивнои вентиляции легких. Три недели она находилась на грани жизни и смерти.

Врачи дежурили в реанимации круглосуточно. Пациентке провели 20 сеансов гелиево-кислороднои смесью. От окончательной потери сознания и комы ее удерживал кислородный аппарат.

- Первые улучшения заметил реаниматолог, когда увидел, что показатели сатурации перестали скакать. Произошло чудо за которое так упорно боролись в РКБ. Молодая мама пошла на поправку, - признаются медики.

К тому моменту ее сын уже окреп и был дома с отцом, бабушкой и дедушкой. Скоро выписали и Алину. Первое время ей еще необходим кислородный аппарат, но, по словам специалистов, это ненадолго.

- Я скажу только одно это - воля Божья. Нам дали в руки инструмент, чтобы помочь, а ей дали силы с этим справиться, - констатировал завотделением реанимации и интенсивнои терапии №2 РКБ Алексеи Евстратов.