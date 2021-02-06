В Татарстане зарегистрировано две новые смерти от коронавирусной инфекции

В Татарстане произошло две новые смерти от инфекции Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В республике на 6 февраля зарегистрировали две новые смерти в результате заражения коронавирусной инфекцией. По сообщению министерства здравоохранения Татарстана, погибшими оказались две женщины - 71-летняя пенсионерка и 42-летняя.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - уточнили в минздраве региона. - Выражаем соболезнования родным и близким.

Таким образом, общее количество погибших от COVID-19 достигло 290 случаев. В регионе с ограничениями открыты кафе и рестораны.