В Ульяновской области от COVID-19 скончались девять человек

В Ульяновской области скончались девять заболевших коронавирусной инфекцией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ульяновской области на 6 января, субботу, зарегистрировано 169 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 с момента начала пандемии в области достигло 44827 человек.

Тем временем в субботу выяснилось, что полностью вылечились от инфекции 41317 человек, только за этот день - 210 пациентов.

Известно о девяти летальных случаев болезни. Всего с момента начала пандемии скончались из-за коронавирусной инфекции 661 житель Ульяновской области, сообщили в пресс-службе оперативного штаба по COVID-19.