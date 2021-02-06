В Йошкар-Оле пенсионерка проводила обряды на кладбище за 1,2 миллионов рублей, чтобы дочь устроила личную жизнь

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В полицию столицы Марий Эл пришла 63-летняя пенсионерка, которая в результате неоднократных сеансов онлайн-общения с лже-целительницей не только лишилась своих сбережений, но и осталась в крупных долгах.

Пенсионерка решила помочь дочери наладить ее личную жизнь. Нашла в интернете "ясновидящую" из Алтая, и стала переписываться с ней через один из мессенджеров. "Экстрасенс" уверенно заявила, что на дочери женщины стоит "печать смерти". Для спасения дочки пенсионерка перевела ясновидящей 466 тысяч рублей. Затем женщина по заданию "экстрасенса" в течение нескольких дней ходила на кладбище для проведения обрядов. За это аферистка попросила перевести ей еще 533 тысячи рублей.

- Йошкаолинка взяла кредит в банке и перевела на указанные мошенницей реквизиты., - сообщили в МВД Марий Эл. - Но "сатана" не принял деньги, и злумышленница потребовала еще денег. Пенсионерка взяла в долг у родственников и снова перечислила злоумышленнице на счет. Только после этого она поняла из разговора с сыном, что ее обманули, и обратилась в полицию. Причиненный ущерб составил 1257 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".