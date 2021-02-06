В Татарстане зарегистрировано 84 новых случаев COVID-19

В Татарстане зарегистрировано 84 новых случаев коронавирусной инфекции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В республике зарегистрировано новых 84 случая заражения коронавирусной инфекции. Все они - контактные, сообщили в минздраве региона. Госпитализация потребовалась для 31 заболевшего, 53 человека получают лечение дома.

Среди заболевших двое несовершеннолетних, 35 - пенсионеров в возрасте от 60 до 90 лет.

Больше всего - 42 случая, выявлено в Казани, 13 человек обратились к медикам в Набережных Челнах.

Всего на 6 февраля в Татарстане зарегистрировано 16 553 случаев заражения COVID-19. В тоже время зарегистрировано за весь период пандемии 13 068 случаев выздоровления, в том числе 90 за минувшие сутки.