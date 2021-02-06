В Татарстане появятся новые пешеходные переходы через железную дорогу

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В 2021 году в республике на интенсивных участков движения поездов появятся новые четыре современных одноуровневых пешеходных перехода. Они будут расположены на станциях Лагерная, Восстание, Ометьево и о.п. 774 км.

Как сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги, все объекты будут оборудованы световой и звуковой сигнализацией, освещением, накопительными площадками с направляющим ограждением, резинокордовым настилом и знаками безопасности. Если потребуется - там будут установлены лестничные и пандусовые сходы.

В ближайших планах - установка ограждения в рамках программы по предупреждению случаев травмирования граждан на объектах транспортной инфраструктуры вдоль железнодорожного полотна на перегонах Волжск-Краснозаринск (Марий Эл) и Ометьево-Дербышки (Татарстан).