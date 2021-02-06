В Чувашии сотрудники ГАИ спасли двух приятелей от обморожния

С места происшествия Фото: МВД по Чувашской Республике

Минувшей ночью сотрудники Госавтоинспекции Чувашии случайно обнаружили двух мужчин в Промышленной зоне Новочебоксарска. Один из пострадавших лежал в снегу, второй еще стоял на ногах. Оба сильно замерзли и уже теряли сознание.

На место происшествия вызвали "скорую". Медики, осмотрев пострадавших, оказали им первую помощь. Перед лечением было необходимо привести приятелей в трезвое состояние - два жителя Мариинскопосадского района оказались пьяны. Было принято решение доставить их в спецмедучреждение.