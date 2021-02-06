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В Чувашии на трассе М7 "Москва-Уфа" столкнулись две легковушки, пострадали четыре человека

Все были госпитализированы в тяжелом состоянии
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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С места происшествия

С места происшествия

Фото: МВД по Чувашской Республике

Серьезная авария произошла днем 5 февраля в Чебоксарском районе возле поселка Лапсар. По предварительным данным, водитель отечественной легковушки ВАЗ-2110, следуя по направлению из Москвы, превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел на встречку, где врезался в отечественный внедорожник "Нива".

С места происшествия в больницу доставили четверых пострадавших. Тяжелые травмы получили два человека из "десятки" и двое пассажиров из "Нивы", сообщили в Госавтоинспекции Чувашии.

На месте аварии был затруднен проезд, было организавано реверсивное движение.

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