В Чувашии на трассе М7 "Москва-Уфа" столкнулись две легковушки, пострадали четыре человека

С места происшествия Фото: МВД по Чувашской Республике

Серьезная авария произошла днем 5 февраля в Чебоксарском районе возле поселка Лапсар. По предварительным данным, водитель отечественной легковушки ВАЗ-2110, следуя по направлению из Москвы, превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел на встречку, где врезался в отечественный внедорожник "Нива".

С места происшествия в больницу доставили четверых пострадавших. Тяжелые травмы получили два человека из "десятки" и двое пассажиров из "Нивы", сообщили в Госавтоинспекции Чувашии.

На месте аварии был затруднен проезд, было организавано реверсивное движение.