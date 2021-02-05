В Татарстане зарегистрировали еще три смерти от коронавируса

В регионе от COVID-19 скончались уже 288 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эту пятницу, 5 февраля, Минздрав Татарстана сообщил о том, что в республике зарегистрировано еще три смерти от коронавируса. Речь идет о мужчинах в возрасте 77-ми, 76-ти и 74-х лет. Таким образом с начала пандемии в регионе от COVID-19 скончались 288 человек.

Отметим, что за минувшие сутки в Татарстане было выявлено 84 новых случаев. Три из них завозные, а остальные контактные. Госпитализация понадобилась 36 зараженным, другие 48 человек получают медпомомщь на дому.

Всего в республике было зафиксировано 16 469 случаев заражения коронавирусом. В 12 978 из них люди смогли победить инфекцию, в том числе 97 за прошедшие сутки.