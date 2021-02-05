В Татарстане январь может стать самым дорогим месяцем по коммуналке

В новогодние каникулы татарстанцы потребили коммунальных услуг на 20% больше. Фото: Александр ГЛУЗ

В эту пятницу, 5 февраля, предвосхищая возмущения татарстанцев платежками ЖКУ за январь на пресс-конференции первый зам главы Минстроя Татарстана Алексей Фролов предупредил, что по сравнению с ноябрем 2020-го стоимость коммуналки выросла примерно на 27%. Так, что январь в республике может стать в этом плане самым дорогим месяцем в году. И речь не только об отоплении, которое из-за пришедших морозов пришлось давать больше.

По словам Фролова, все довольно традиционно – в новогодние каникулы жители Татарстана чаще всего сидели дома, а значит и потребляли больше коммунальных услуг, в том числе и электроэнергию, - в целом на 20%.

При этом за февраль сумму в платежках должны быть уже меньше, успокаивает замминистра.

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Основная причина – морозы (подробности)