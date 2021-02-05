В Елабужском районе на время закрыли ледовую переправу

Фото: из архива МЧС Татарстана

Движение автомобилей по ледовой переправе через Каму в Елабужском районе Татарстана по маршруту село Покровское - поселок Красный Ключ прекращено. Сделано это было из-за потепления

Как сообщают в Минтранспорта республики, машины по ней вновь пустят с 6.00 6 февраля.

Отметим, что, в свою очередь, Гидрометцентр Татарстана предупреждает о том, что в эту субботу в регионе прогнозируется не только снег, в том числе и мокрый, а также местами метель с ухудшением видимости до 1 000 метров и менее, ветер в порывах будет достигать 15-20 м/с. Кроме того после кратковременного потепления в Татарстан 6 февраля снова вернутся холода.