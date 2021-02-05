Минздрав Татарстана: вакцина от коронавируса не влияет на репродуктивную функцию

Утверждается, что используемые в вакцине аденовирусные векторы безопасны. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В эту пятницу, 5 февраля, на пресс-конференции зам главы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков опроверг слухи о том, что вакцина от коронавируса влияет на репродуктивную функцию человека.

Используемые в препарате аденовирусные векторы безопасны, заверил Жаворонков, и это было доказано на десятках тысяч добровольцев.

При этом зам главы Минздрава Татарстана просит беременных женщин отказаться пока от прививки. Дело в том, что используемая сейчас в республике вакцина «Спутник V» появилась на гражданском рынке относительно недавно.

Также, по его словам, при планировании зачатия стоит переждать минимум три месяца, если человек перенес и излечился от коронавируса.