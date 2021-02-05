Власти Татарстана хотят создать сервис для опровержения фейков

По мнению властей, в республике замечен дефицит проверенной информации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 5 февраля, руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова во время брифинга заявила, что республика нуждается в сервисе для проверки информации на достоверность. Местные власти могли бы создать такой, например, в мессенджере Telegram, где есть возможность запускать как каналы, так и чат-боты.

Галимова сообщила журналистам, что сейчас в Татарстана замечен дефицит проверенной информации, а фейки появляются ежедневно из различных социальных сетей. Новый ресурс же поможет людям не путаться в новостях.