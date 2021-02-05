К 2030 году из-за низкой рождаемости население Ульяновской области может сократиться на 8%

В области также примут дополнительные меры по охране материнства и детства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что к 2030 году население Ульяновской области может сократиться на 8%, к 2045 - на треть, а через 50-70 лет и вовсе сойти на нет. Все дело в уменьшении рождаемости. Об этом в ходе своего государственного демографического доклада заявил глава региона Сергей Морозов.

По словам губернатора, чтобы избежать плачевного исхода областные власти примут ряд мер для поддержки молодых семей, пропаганды семейных ценностей, охраны материнства и детства, а также меры по обеспечению качественного миграционного прироста.