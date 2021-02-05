В Казанском Кремле прокомментировали рост цен на бензин в Татарстане

По последним данным, АИ-92 в республике стоит 42,9 рубля за литр. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане в целом и Казани в частности уже две недели растут цены на бензин. По последним данным, АИ-92 стоит 42,9 рубля за литр, АИ-95 - 46,3 рубля. Однако глава пресс-службы президента республики Лилия Галимова заявила на брифинге, что стоимость бензина в регионе контролируется

Она также заметила, что рост цен на этот вид топлива отмечен по всей России (в среднем, на 22 копейки). В Татарстане же, по словам Галимовой, ситуация лучше, чем в соседних регионах.

Заметим, что по данным Росстата, в стране за последнюю неделю бензин больше всего подорожал в Красноярске (1,1%), Улан-Удэ (1,0%) и Элисте (0,9%).