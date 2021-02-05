В Чувашии снегоход врезался в легковушку и загорелся, один человек погиб

Погибший ехал на снегоходе по автомобильной дороге. Фото: Иван ВИСЛОВ

5 февраля в 00.00 на трассе в Чебоксарском районе недалеко от села Ишаки на дорогу перед легковушкой "Ладой Вестой" выскочил снегоход. По предварительным данным, 36-летний чебоксарец устроил заезд по магистрали, не справился с управлением на скорости и вылетел на встречку.

Сразу после аварии вспыхнул и полостью сгорел сам снегоход. В результате столкновения погиб его водитель. Пассажир снегохода получил травму и был госпитализирован. В больницу его отвезла "скорая", которая случайно проезжала мимо.

- Предположительно, погибший водитель и его пассажир были без защитных мотошлемов, - сообщили в ГИБДД Чувашии.