В Москве Рустам Минниханов примет участие в утверждении символики специальной Олимпиады 2022 в Казани

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Сегодня, 5 февраля, в Москве состоится первое заседании организационного комитета по подготовке и проведению всемирных зимних игра специального Олимпиады 2022 в Казани. Для участия в нем в столицу направился президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом на брифинге сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

Участники встречи среди прочего обсудят варианты организации беспрепятственного въезда участников Олимпиады, вопросы безопасности и утвердят символику игр.

Заметим, что накануне в Казани стартовала Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады по зимним видам спорта. По ее итогам будет сформирован состав сборной России, которая выступит на Специальной зимней Олимпиаде 2022 в Казани. Планируется, что в ней примут участие более двух тысяч спортсменов с ограниченными возможностями и юнифайд-партнеров из 107 стран.